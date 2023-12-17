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Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, uçak seferleri iptal edildi. Sis öğle saatlerinden itibaren dağılmaya başlayacak.

Diyarbakır\'da yoğun sis etkili oldu
17.12.2023 - 10:37,
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Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafik ekipleri sürücüleri uyardı, araç farlarını yakan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Diyarbakır ile Ankara ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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