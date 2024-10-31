Diyarbakır'daki Çocuk Cinayeti Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'daki Çocuk Cinayeti Davası

Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri dosyada.

31.10.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 9 Eylül'de jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde çekilen keşif görüntüleri dava dosyasında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten 3 savcı nezaretinde Tavşantepe Mahallesi ve Eğertutmaz Deresi mevkisinde 9 Eylül'de yapılan keşif görüntüleri yer alıyor.

Görüntülerde, Bahtiyar'ın şapka ve gözlük taktığı, sağ elinde ise kelepçe bulunduğu görülüyor.

Kayda göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki keşif sırasında Bahtiyar, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın aracındayken selektör yaparak kendi kullandığı araca yaklaştığını, bunun üzerine aracını durdurduğunu, iki aracın yan yana geldiğini, Narin'in cenazesini Salim Güran'dan burada aldığını belirtiyor.

Bahtiyar, keşifte Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününe ilişkin şunları anlattı:

"(Salim Güran) Bana söylediği 'Bu şeyi kaybet'. Ceset battaniyenin içindeydi. Ön yolcu koltuğundaydı. 'Bunu eğer kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun.' dedi. Mecbur kaldım. 'Bunu kaybettikten sonra 200 bin lira para vereceğim.' dedi. Battaniyenin içinden çıkardık, çuvala birlikte koyduk. Çuval arabamın içinde vardı. Çuvalı birlikte tuttuk. Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. (Ön yolcu koltuğu) (Narin'in) Üzerinde çanta vardı, kıyafetleri siyahtı. Çuvala çanta ve kırmızı terlikleri koyduk. Çuvalı aşağıda bağladım. Aracımda şoför koltuğunun arkasındaki koltuğun altına bıraktım. Bana işaret etti (Eğertutmaz Deresi) Ben aşağıya doğru gittim. O artık nereye doğru gitti bilmiyorum."

Bahtiyar, Eğertutmaz Deresi mevkisinde gerçekleştirilen keşfe ilişkin görüntüye göre de, araçtaki cesedi kucağına alarak bir süre yürüdüğünü, yol boyunca cesedin kucağında olduğunu belirtti.

Yol boyunca etrafta kimsenin olmadığını, kimsenin kendisini görmediğini ifade eden Bahtiyar, sorulması üzerine yürüdüğü süre boyunca cesedi kucağından hiç düşürmediğini ifade etti.

Kayıtlarda, Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi'ne yaklaştığında eliyle cesedi gömdüğü mevkiyi gösterdiği görülüyor.

Ceset kucağındayken sürünerek dere kenarına indiğini anlatan Bahtiyar'ın görüntülerde, Narin'in cenazesini dere kenarına nasıl gizlediğini anlatması yer alıyor.

Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan çalışma da dava dosyasında

Dava dosyasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde yeni mezarlarda yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan incelemeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Çocuk Cinayeti Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki Çocuk Cinayeti Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.