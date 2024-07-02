Diyarbakır'daki deprem konutlarına içme suyu isale hattı yüzde 75 tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki deprem konutlarına içme suyu isale hattı yüzde 75 tamamlandı

Diyarbakır'daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılamak için yapılan içme suyu isale hattı çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75'e ulaştı. Proje kapsamında 30 kilometre boru döşenmesi, 3 içme suyu deposu, pompa istasyonu ve diğer yapılar yapılacak.

02.07.2024 12:01
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Diyarbakır'daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılayacak içme suyu isale hattındaki fiziki gerçekleşme yüzde 75'e ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Diyarbakır- Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı" inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balta, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 21 kilometresi çelik, 9 kilometresi HDPE olmak üzere toplam 30 kilometre boru döşenmesi, 3 içme suyu deposu, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. İşin tamamlanması ile toplam 20 bin deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Diyarbakır-Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 seviyesindedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki deprem konutlarına içme suyu isale hattı yüzde 75 tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki deprem konutlarına içme suyu isale hattı yüzde 75 tamamlandı - Son Dakika
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