Diyarbakır Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında verilen iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.
İftar programı okunan dualarla sona erdi.
Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti MKYK üyesi Ali Karakaş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı.
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Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarılmamasının en büyük sorun olduğunu belirtti ve ülkenin zengin yer altı kaynaklarının kullanılmasıyla Türk parasının değer kazanacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP teşkilatının iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrail terörünü kınadı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefini paylaştı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleriyle iftar yaparak, zorlu şartlarda görev yaptıklarına şahitlik ettiğini ve onlardan gelecek yerel seçimlerde desteklerini istedi.
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