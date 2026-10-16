Diyarbakır Eş Başkanı Bucak, Torino'da barış konferansı basın açıklamasına katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Eş Başkanı Bucak, Torino'da barış konferansı basın açıklamasına katıldı

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Diyarbakır Eş Başkanı Bucak, Torino\'da barış konferansı basın açıklamasına katıldı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bucak, Torino'da barış konferansı öncesi basın açıklamasına katıldı. 17 Ekim'de düzenlenecek konferans Torino Belediyesi ve Piemonte Bölgesel Yönetimi ortaklığında yapılacak; Bucak, vakıf ve insan hakları komitesi yetkilileriyle görüştü.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye  Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, konuşmacı olarak davet edildiği "Ortadoğu'da Barış İçin Bir Perspektif" konferansı için bulunduğu İtalya'nın Torino kentinde, konferansa ilişkin düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Torino Belediyesi, İnsan Hakları Bölgesel Komitesi ve Piemonte Bölgesel Yönetimi ortaklığında, Torino Tasarruf Bankası Vakfının desteğiyle 17 Ekim'de "Ortadoğu'da Barış İçin Bir Perspektif" konferansı düzenlenecek.

Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, program öncesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında yer aldı.

Eş Başkan Bucak, basın açıklamasının ardından CRT Torino Tasarruf Bankası Vakfı Genel Sekreteri Patrizia Polliotto ve İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Giampiero Leo ile görüştü.

Görüşmede, uluslararası işbirlikleri ve ortak çalışma olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bucak, konferansın gerçekleştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı vakfa teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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