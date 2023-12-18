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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Kızıltepe-Diyarbakır seferini yapan yolcu minibüsü, Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere taşındı. Çınar Kaymakamı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı
18.12.2023 - 14:41,
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Diyarbakır seferini yapan A.Ö. idaresindeki 34 FNA 870 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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