Diyarbakır Lice'de PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonda yapılan aramalarda ise silahlar, uyuşturucu madde ve iletişim araçları ele geçirildi.

24.05.2024 18:40
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(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliğinden, yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca  PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde 24 Mayıs 2024 günü Lice ilçesinde 5 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 643 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir."

Diyarbakır Lice\'de PKK\'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Lice'de PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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