Diyarbakır Turizm Hedefini Yükseltiyor - Son Dakika
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Diyarbakır Turizm Hedefini Yükseltiyor

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın 2024 yılında 1.1 milyon turisti ağırladığını, 2025'te 2-3 milyon hedeflediğini belirtti.

31.12.2024 23:01
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Diyarbakır 2024'te 1.1 milyon turist ağırladı, 2025'te 2-3 milyon hedefleniyor

Vali Zorluoğlu, yeni yıl nedeniyle güvenlik güçlerine ziyarette bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yeni yıl münasebetiyle güvenlik güçlerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Zorloğlu, "Diyarbakır, 2024 yılında misafir ettiği 1.1 milyon turisti var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 2-3 milyona ulaşacağını da hep birlikte göreceğiz" dedi.

Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda Pirinçlik Jandarma yol uygulaması noktası ve polis noktasında denetimde bulunan Vali Zorluoğlu'na, İl Jandarma Komutan Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, kurum müdürleri ve amirleri eşlik etti.

Ziyarette, jandarma ve polis kontrol noktalarında seyir halindeki araçlar durdurulup yeni yılları kutlanıp hayırlı yolculuklar dilendi.

Burada basın mensuplarına açıklamada buluna Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'dan yeni yılı tebrik ettiğini söyledi.

2025 yılın çok güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Vali Zorluoğlu, "2024 yılı, Diyarbakır'ımız için tamamıyla bir huzur yılı oldu. Uzunca yıllar terör olaylarıyla anılan Diyarbakır'ımız, güvenlik kuvvetlerimizin son dönemlerdeki etkin mücadele neticesinde artık terörle değil, yatırımla, üretimle, turizm, istihdamla anılır hale geldi. Turizm, Diyarbakır için vazgeçilmez, Diyarbakır'ın geleceğinde çok önemli bir yer tutacak. Bilhassa kültür turizm, inanç turizmi noktasında çok zengin bir imkana sahibiz" dedi.

"Şehir hastanemiz 2025 sonu itibariyle inşallah hizmete girmiş olacak"

2025 yılında uygulamaya koyulacak tanıtım stratejisiyle ulusal ve uluslarasın şehrin daha iyi tanıtılacağını belirten Zorluoğlu, "Tanıtımla birlikte Diyarbakır, 2024 yılında misafir ettiği 1.1 milyon turisti var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 2-3 milyona ulaşacağını da hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel altyapılarla ilgili de 2024 yılında önemli çalışmalar yapıldı. Bu manada şehir hastanemiz 2025 sonu itibariyle inşallah hizmete girmiş olacak. Neresinden bakarsanız bakın, Diyarbakır'da sağlanan bu huzur ortamının, bu uygun zeminin üzerine kamu hizmetleri yoğun bir şekilde 2024'te devam etti. 2025 yılında daha büyük bir gayretle şehrimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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