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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ 10. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Celal Uzunkaya, Diyarbakır TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Felat Bozarslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen İl Başkanı-Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve beraberindeki heyet ile HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindekiler, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu, ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde Vali Zorluoğlu, konuklarından yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.