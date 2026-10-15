Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Amed-Konyaspor maçı öncesi güvenlik toplantısı yaptı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valilsi Murat Zorluoğlu, cumartesi günü oynanacak Amed Sportif Faaliyetler- Konyaspor karşılaşması öncesi güvenlik toplantısı yaptı. Valilik, toplantıya ilişkin "Karşılaşmanın huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi, taraftarların stadyuma güvenli ulaşımının sağlanması ve müsabaka süresince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik çalışmalar ele alındı" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "Diyarbakır Valiliği Valimiz Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında, Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesinde Spor Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, karşılaşmanın huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi, taraftarların stadyuma güvenli ulaşımının sağlanması ve müsabaka süresince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik çalışmalar ele alındı" denildi.