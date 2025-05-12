Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır ve Çevresine Serin Hava Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?