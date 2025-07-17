DMD'li Yağız'ın Futbol Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DMD'li Yağız'ın Futbol Hayali

DMD\'li Yağız\'ın Futbol Hayali
17.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Yağız, gen tedavisi için kampanya başlatıldı. Hedefi futbolcu olup DMD'li çocuklara yardım.

Çocuk yaşta "kas erimesi" olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Yağız Eren Akdaşli, yurt dışında gen tedavisiyle sağlığına kavuşup, kendisi gibi çocuklara yardım etmek için futbolcu olmak istiyor.

Yürüme şikayeti ve sürekli terleme nedeniyle 3,5 yaşındayken doktora götürülen Yağız Eren Akdaşli'ye, DMD hastalığı teşhisi konuldu.

Yurt dışında uygulanacak gen tedavisinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle anne Şeyma Sönmez, İstanbul Valiliği onaylı kampanya başlattı.

Anne Sönmez, AA muhabirine, oğlunun da yaşıtları gibi bir yaşam sürmesi için tedavi olmasını istediğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için kullanılacak ilacın bu yıl ABD'de bir firma tarafından gen terapisi onayı aldığını anlatan Sönmez, sadece ABD ile Dubai'de bulunan ilaca ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Oğlunun geç kalmadan sağlığına kavuşmasını dileyen Sönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar tedavisi olan bir hastalık değildi. Ama artık bir gen tedavimiz var. Bizler de umutlandık. Çünkü evlatlarımız yaşayacak, çaresizce evlatlarımızın ölümünü beklemiyoruz. İstanbul Valiliğinden onay alıp bir kampanya başlattık. Yaklaşık bir ay süren kampanyamız var. Evladımızın sesini duyurmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Kız kardeşlerim, ablam ve eniştem, kampanyada bana gönüllü destek oluyor. Bu süreçte herkesin Yağız'a sahip çıkmasını istiyoruz."

Yaşı nedeniyle oğlunun tedavisinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Sönmez, oğlunun Dubai'de gen tedavisi göreceğini anlattı.

Bu tedavinin çok masraflı olduğuna değinen Sönmez, şunları kaydetti:

"Yağız, şu anda kalçadan destek alarak yürümeye çalışıyor. Bugüne kadar kaslarını biraz daha güçlü tutmak, ayakta tutabilmek adına fizik tedavi, kortizon ilaçları kullanıyoruz. Aynı zamanda havuza götürüyoruz. Yağız ile yine egzersizlerimizi yapıyoruz. Merdivenle inip çıkamadığı için oğlumu sırtımda taşıyorum. Düştüğü yerden kalkamıyor. Bütün gün yanındayım. Bisiklete bindiriyorum. Arkadaşları ya da ben arkasından destek vererek o heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz."

Anne Sönmez, en büyük hayalinin evladının sağlığına kavuşması olduğunu ifade ederek, "Yağız'ın bir hayali var. İleride futbolcu olup kendi gibi imkanı olmayan, parasızlık yüzünden tedavi olmayan çocuklara destek olmak istiyor. Ben de bir anne olarak onun yanında kalıp ona destek oluyorum." dedi.

"Hayalim Nijeryalı santrafor Osimhen ile tanışmak"

Yağız Eren Akdaşli ise ailesi ve yakınlarının desteğiyle gidebildiği kolejde 5. sınıfa geçtiğini, matematik ve beden eğitimi derslerini çok sevdiğini söyledi.

Okulların tatil olmasından dolayı sevindiğini dile getiren Akdaşli, "Şu an merdiven inmekte ve ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Hızlı yürüyemiyorum. Tedavim başarılı olunca kendi başıma İstanbul'u gezmek, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne gitmek istiyorum." diye konuştu.

Sağlığına kavuştuktan sonrası için bazı hayallerinin de olduğunu anlatan Akdaşli, " Galatasaray'ı tutuyorum. En büyük hayalim de Nijeryalı santrafor Osimhen ile tanışmak ve onu görmek. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nda da Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeyi çok isterim. Gelecekteki en büyük hayalim futbolcu olmak. Milli takım formasını da giymek istiyorum. Böylece benim gibi DMD'li çocuklara yardım etmeyi, onlara umut olmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

istanbul, Sağlık, Güncel, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMD'li Yağız'ın Futbol Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:26:18. #7.11#
SON DAKİKA: DMD'li Yağız'ın Futbol Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.