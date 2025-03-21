DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı

DMM, "RTÜK\'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, "Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiasını da yalanladı.

21.03.2025 20:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, ADALET VE TARAFSIZLIK" İLKESİNE AYKIRI YAYINLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bazı medya kuruluşlarının, yayın içeriklerinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (c) bendinde yer alan "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık" ilkesine aykırı yayınlar yaptığı tespit edildiği belirtilerek,

"VATANDAŞLARIN SOKAĞA DAVET EDİLDİĞİ YAYINLAR YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu yayınlarda, adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler kullanılmış, toplumu kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte, kişi ve kurumları eleştiri sınırlarını aşarak hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verilmiştir. Ayrıca, vatandaşların sokağa davet edildiği ve bu şekilde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden yayınlar yapılmıştır. Bu nedenlerle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili mevzuat çerçevesinde denetim görevini yerine getirerek, bu yayın kuruluşlarına idari yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Asılsız İddiaları Yalanladı

"GENÇ BİR PROTESTOCU, POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Öte yandan DMM, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, "Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiasının da doğru olmadığını bildirdi. "Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, düzenlenen izinsiz gösterilerde 53 kişi hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapıldığını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca Bakan Yerlikaya, gösteriler sonucunda 16 polisimizin yaralandığını da açıklamıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Asılsız İddiaları Yalanladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DMM, 'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AHMET YILMAZ:
    Bu Zalimlik diktatörlük ülkemizi iç savaşa götürüyor demedi demeyin 20 9 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Tek adamın yarattığı 3.Dunya Ülkesinde sizin gibi Devletin bütün kurumları tek adamın istediği herşeyi yapmak zorundasınız.Bunu bildiğimiz için yormayın kendinizi.Herseyiniz tek adam için yapılıyor. 21 2 Yanıtla
  • 205622:
    hangi yandas medyaya ne ceza verdiniz şimdiye kadar sıkıyorsa ver ver hadi olmaz koltuk tatli 12 4 Yanıtla
  • 205622:
    kendiniz tarafsiZ olduğunuza inaniyormusunuz 12 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    rtük ün kimlere hangi yandaşlara ceza vermediği ayan beyan ortada geçsin bu ayakları hangi yandaş kanala ceza vermiş 10 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    nasıl yalan. vallaha da doğru tillaha da dogru 1 5 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Bir haberde, Bir anda 2000- 3000- 5000 like veya dislike, tamamı yalan değerler, son dakika tamamen sahtesiniz, bu uygulamayı derhal siliyorum. 6 0 Yanıtla
  • utku ergün:
    şıracı bozacıyı onaylamış ???? 0 1 Yanıtla
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