DOÇEK Bisiklet Turu Dumanlı Dağı\'nda

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Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi bisiklet sporcuları Çanakkale'de keşif turu gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, bisiklet sporcularının Lapseki ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda sonbahar etkinliği gerçekleştirdiği belirtildi.

Etkinliğe katılanların doğanın kalbinde eşsiz bir deneyim yaşadığı aktarılan açıklamada, yeni yılda da turların devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, bu tür keşif turlarının hem doğayı daha yakından tanımak hem de sporla iç içe bir yaşamı teşvik etmek açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda izledikleri güzergahın dışına çıkarak farklı bir rotaya girdiklerini aktaran Eşme, "Sonbaharın dökülmeye başlayan yaprakları üzerinde bisiklet sürmek, gerçekten tarif edilemez bir keyifti. Dumanlı Dağı'nın o büyüleyici atmosferi zaten insanı kucaklayarak bambaşka bir dünyaya götürüyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Edirne Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Celali Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Koç'a teşekkür etti.

Koç da Yılmaz'a çalışmalarında başarı diledi.

Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi gar binasında düzenlenen toplantıda, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile ilgili gündemde bulunan konular görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıların ardından Lozan Anıtı önünde fotoğraf çektirildi.