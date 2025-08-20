Dodurga'da Açık Hava Sineması Etkinliği

Çorum'un Dodurga ilçesinde açık hava sineması etkinliği yapıldı.

Dodurga Gençlik Merkezi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Dodurga Belediyesi Güreş Sahası'nda sinema perdesi kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara Gençlik Merkezi'nce patlamış mısır, Esentepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Atmaca tarafından kek, meyve suyu, şeker ve dondurma ikram edildi.

Ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara, Hindistan'da güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının hikayesini anlatan "Dangal" adlı sinema filmi izletildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslı Bayram, güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu tür organizasyonlar hem vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesine vesile oluyor hem de toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.