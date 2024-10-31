Diyadin Kanyonu'nda Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika
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Diyadin Kanyonu'nda Yürüyüş Etkinliği

Diyadin Kanyonu\'nda Yürüyüş Etkinliği

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nu tanıtmak amacıyla yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla 8 kilometrelik "Doğanın kalbinden Türkiye Yüzyılı'na 2. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" yapıldı.

31.10.2024 20:19
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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nu tanıtmak amacıyla yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla 8 kilometrelik "Doğanın kalbinden Türkiye Yüzyılı'na 2. Diyadin Kanyonu Yürüyüşü" yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsu kaynaklarından biri olan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyonun daha fazla bilinmesi amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Diyadin Kaymakamlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünce program düzenlendi.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kaplıcaların bulunduğu bölgede bir araya gelen Vali Mustafa Koç, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ilçe kaymakamları, il Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve katılımcılar, yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 8 kilometrelik zorlu yürüyüşte zaman zaman mola veren katılımcılar, daha sonra kanyonun içerisindeki Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Koç, bu etkinliğin birlikteliğe vesile olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında da kanyonda yürüyüş yaptıklarını anımsatan Koç, "Bu sene de yaptık. İnşallah böylesine birlik beraberlik içerisinde birbirimizle kenetlenerek ayrışmadan, bölünmeden, nifak ve bölücülüğe fırsat vermeden şanlı bayrağımız ve devletimizin çatısının altında Cumhuriyetimiz ve devletimizin nice yüzyıllar ve bin yıllarını kutlamayı cenabı Allah hepimize göstersin."

Koç, Ağrı'nın pek çok kültür ve doğal güzelliği bünyesinde bulundurduğunu ve bunlardan Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Balık Gölü ve Murat Kanyonu gibi birçok yerin yılın her dönemi ziyaretçi ağırladığını anlattı.

"Nifak ve bölücülüğe fırsat vermemeliyiz"

Son zamanlarda terörün bitmesiyle sağlanan huzur ve güven ortamında yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente daha fazla gelerek tarihi ve doğal güzellikleri gezdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Hakikaten öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki özellikle bugünlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz. Nifak ve bölücülüğe fırsat vermemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman erken olur, geç olur, zor olur, kolay olur ama mutlaka Ağrı'mızın da kalkınması ve gelişmesi için insanlarımızın hak ettiği güzel hizmetleri alması için başaracağımıza inanıyorum."

Koç, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek tamamladı.

Halayların çekilmesiyle devam eden programda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA

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