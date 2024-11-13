Doğa Öncüleri Programı Yenilendi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) arasındaki Doğa Öncüleri Programı'na yönelik işbirliği protokolü 2024-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendi.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2017'de WWF-Türkiye'nin girişimi ile başlayan, 2019'da MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle güçlenerek Türkiye geneline yayılan Doğa Öncüleri Programı kapsamında, bugüne kadar 3 bin okul ve 30 bin öğrenciye ulaşıldı.

İki kurum arasında 2024-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenen protokol ile Doğa Öncüleri Programı yeni dönemine başlayacak.

Doğa Öncüleri Programı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, yüz yüze formatör öğretmen eğitimleri 25-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Program kapsamında her yıl farklı illerden Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 10 öğretmene formatör öğretmen eğitimi veriliyor. Formatör öğretmenler, WWF-Türkiye uzmanlarından aldıkları sürdürülebilir gıda ve gıda atıkları, tatlı su ve denizler, biyoçeşitlilik, yaban hayatı ve doğa, plastikler ve iklim enerji konulu eğitimleri, kendi illerinde yüzlerce öğretmene ulaştırarak oluşturdukları geniş ağ ile doğa koruma projelerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.

Formatör öğretmen eğitimlerinin ardından program kapsamındaki online eğitim platformu sayesinde öğretmen ve öğrencilere, 5 modülde hayata geçirebilecekleri projelerde yararlanabilecekleri içerikler ve eğitimler sunulacak. Modülleri tamamlayan okullar, proje yazarak projeyi yürütmeye hak kazanırken, program sonunda seçilen projeler İstanbul'da düzenlenecek Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda kamuoyuna tanıtılacak.

Gönüllü öğretmen eğitimi çağrısı

Doğa Öncüleri Programı'na, MEB tarafından belirlenen formatör öğretmenlerin yanı sıra tüm ortaokul öğretmenleri de katılabiliyor.

Öğrencilerinin doğa öncüsü olarak hayata geçirecekleri projelere rehberlik etmek isteyen gönüllü ortaokul öğretmenleri, 19 Kasım'a başvurabiliyor.

Başvurunun ardından 23 Kasım Cumartesi günü çevrim içi düzenlenecek gönüllü öğretmen eğitimine katılan öğretmenler de programa dahil olabiliyor.

"Gençlerimizden çözümü doğada aramayı öğrendikçe hep birlikte iyileşeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, çocukların doğayı, dünyayı koruma tutkularını, daha yeşil bir geleceğe yönelik hayallerini desteklemek amacıyla yola çıktıkları Doğa Öncüleri Programı'na katılanların bugüne dek kendilerine çözümün doğada olduğunu gösterdiğini aktardı.

Kula, "Gençlerimizle ve gençlerimizden çözümü doğada aramayı öğrendikçe hep birlikte iyileşeceğiz. MEB, WWF-Türkiye olarak yıllara yayılan kamu sivil toplum işbirliğimizle gençlerimize yol açmamız gerektiğini biliyoruz. Onlardan da heyecanlarını yitirmeden hayat boyu doğa öncüsü olmalarını istiyoruz. Doğa Öncüleri'nin yeni dönemde daha fazla gençte doğa koruma tutkusunun canlanmasına, doğal kaynaklarımızı korumak için yenilikçi çözümler üretmelerine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencilerine doğada ve toplumda görmek istedikleri değişimi hayata geçirmelerine olanak sağlayan program, öğrencilerin liderlik ve proje yönetimi becerilerini geliştirmeyi, toplumsal dönüşüm ve doğa koruma çalışmalarına katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

WWF-Türkiye gönüllülük programı kapsamında gönüllülerinin rehberlik ettiği Doğa Öncüleri Programı ile ortaokul öğrencileri, öğretmen mentörlüğünde sürdürülebilir gıda ve gıda atıkları, tatlı su ve denizler, biyoçeşitlilik, yaban hayatı ve doğa, plastikler ve iklim enerji konularında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.