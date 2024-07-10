Doğanşehir'de Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Doğanşehir'de Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Doğanşehir\'de Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv alanlarda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, rezerv alanlarında hak sahiplerinin mağdur olmayacağı vurgulandı.

10.07.2024 17:00
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Rezerv Alanlarda Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını söyledi.

Deprem bölgesinde yapıların inşaatlarının sürdüğünü dile getiren Bedestenci, bakanlık tarafından açıklanan rezerv alanlarında konut ve işyeri olan tüm hak sahiplerinin tamamına konut ve iş yerlerinin verileceğini ifade etti.

Toplantıda Bedestenci, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Uzun, Emlak Konut GEDAŞ temsilcileri Fatih Fırat ve Polat Yenice, vatandaşların ilçedeki rezerv alanları ile ilgili merak edilen sorularını yanıtladı.

Toplantıya Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Doğanşehir, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

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