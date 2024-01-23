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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı devam ediyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Erzurum'da cadde ve sokaklar karla kaplanırken, Ardahan'da buzlanma ve kar tipi görülüyor. Kars'ta ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta kar yağışı devam ediyor
23.01.2024 - 10:25,
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, dün başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Beyaz örtüyle kaplanan il merkezindeki bazı noktalar dronla görüntülendi.

Ardahan

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentin yüksek kesimlerinde kar tipiye dönüştü.

Kars

Kars'ta iki gündür kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde, belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, beyaza bürünen tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 120 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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