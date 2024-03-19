Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Erzurum'da park ve bahçeler karla kaplanırken, kuşlar karlı arazilerde yiyecek arıyor. Kars'ta şehir merkezi beyaza büründü ve tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu. Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da kent genelinde kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma görülüyor. Ağrı'da dağlık alanlar yeniden beyaza büründü.

19.03.2024 11:03
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Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Erzurum'da bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karlı arazilerde yiyecek arayan kuşlar görüntülendi.

Kar, Şenkaya ilçesini de beyaza bürüdü. Aydoğdu Mahallesi mevkisindeki kar ve sisle kaplanan Sarıçam Ormanları ile Oltu- Göle karayolu dron ile görüntülendi.

Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu.

İki ilçedeki vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar, okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Vatandaşlardan Halil Demirci, AA muhabirine, kar yağışının birkaç gündür devam ettiğini belirterek, "Mart geldi bahar dedik ama tekrar kış geldi. Son iki üç gündür kar yağdı. Sarıkamış'ta harika kar var." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar nedeniyle kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yüksek kesimlerde ise yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sonrası dağlık alanlar yeniden beyaza büründü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika

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