Doğu Anadolu\'da Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını açıkladı. Tahminlere göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklık Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar çıkacak.