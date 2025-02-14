Doğu Anadolu Karla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu Karla Kaplandı

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da etkili kar yağışıyla yollar ve sokaklar beyaza büründü.

14.02.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yol ve kaldırımlarda kar birikintilerinin oluştuğu kentte, ağaç ve bazı araçların üzeri karla kaplandı, sabah işe gitmek isteyen sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin bazı bölgelerinde yoldaki karlar nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Şenkaya ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.

Göle ilçesinde de yağan kar, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma neden oluyor.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü ilçelerde, ekipler sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yapıyor.

İlçelerdeki köylerde besicilik yapan üreticiler de kar altından çıkardıkları yemlerle hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Kars

Kars'ta ise dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kars- Digor kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ev iş yeri ve arabaların üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, kar yağışının 2 gündür devam ettiğini belirterek, "Sabah her taraf beyaza büründü, biz de arabalarımızı temizliyoruz. İnşallah kar bereketli olur." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Tunceli, Ardahan, erzurum, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Karla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:02:36. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Karla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.