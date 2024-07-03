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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.