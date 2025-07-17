Doğuş İnşaat Sofya Metro'sunu Genişletiyor - Son Dakika
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Doğuş İnşaat Sofya Metro'sunu Genişletiyor

17.07.2025 19:03
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Doğuş İnşaat, Sofya'da metro tünel inşaatını sürdürüyor, ilk istasyon açılacak.

Bulgaristan'da 2003 yılından bu yana çeşitli altyapı projelerini hayata geçiren Türk şirketi Doğuş İnşaat, başkent Sofya'da sürdürdüğü metro tünel yapımının tanıtımını yaptı.

Tanıtımda, çalışmalarda kullanılan TBM tünel kazma makinasının yeni bir güzergaha girişi gösterildi.

Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yapıcı AA muhabirine, daha önce Bulgaristan'da otoyol ve metro inşaatı alanında 3 projeyi başarıyla tamamladıktan sonra şu anda Sofya'da kapsamlı bir tünel inşaatını sürdürdüklerini anlattı.

Başkent Sofya'da metro alanında üçüncü projeyi gerçekleştirmekte olduklarını belirten Yapıcı, "Sofya'daki TBM ile yapılan tünellerin yüzde 90'ı Doğuş İnşaat vasıtasıyla yapıldı. Bu projemizde de yüzde 25 oranında tünelleri bitirdik. İlk istasyonumuza çıkıyoruz. İnşallah seneye bu vakitlerde 6 bin 500 metrelik bu hattı da bitirmiş olacağız." dedi.

Doğuş İnşaat'ın, Bulgaristan'da diğer iki firma ile birlikte kurduğu verimli bir ortaklığın liderliğini yaptığına işaret eden Yapıcı, şöyle devam etti:

"Bu hat üzerinde Bulgar firmalarından GP Group ve Trace Group holdingleri ile birlikte çalışıyoruz. Aynı firmalarla Doğuş'un liderliğinde (Romanya Başkenti) Bükreş'teki M4 metro hattında da beraber işbirliği yapıyoruz. Doğuş'un liderliğinde inşallah yakın zamanda Bükreş'te büyük bir projeye başlayacağız."

Bugüne kadar yaptıkları tüm projelerde kaliteyi ön planda tuttuklarını dile getiren Yapıcı, "Sofya'nın yeri başka, Bulgaristan'ın yeri başka. Sadece bunlarla da sınırlı değil, otoyollar, demir yolları, hava alanları her türlü altyapı projeleriyle ilgileniyoruz. İnşallah Bulgaristan'ın kalkınmasında Doğuş İnşaat'ının imzası artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık da Doğuş İnşaat'ın Sofya metrosunun genişletme çalışmalarının önemli bir aşamasına tanık olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirirken, "İlk istasyon bugün açılacak. Buradaki bu çalışma Türk ve Bulgar şirketlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir projenin ne kadar başarılı olduğunu da gösteriyor. Kendilerine bundan sonraki tünel ve istasyon çalışmalarında da başarılar diliyoruz." dedi.

GP Group"un Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Jitenski de "Bu ilk ortak projemiz değil. 2016-2018 döneminde Sofya metrosunun ilk etabının 3'üncü hattını yine Doğuş İnşaat ile birlikte başarıyla sonuçlandırdık. Halk bu hattı mutlulukla artık kullanıyor. Dolayısıyla çabalarımızı, üçüncü hattın ikinci etabını inşaat etmek üzere tekrar birleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğuş İnşaat Sofya Metro'sunu Genişletiyor - Son Dakika

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