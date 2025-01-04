Doktor Ebu Abdullah'dan Ebu Safiyye İçin Çağrı

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Faslı doktor Yusuf Ebu Abdullah, tüm dünyaya İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin kurtarılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilere yardım etmek için 2 ay boyunca Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan Faslı doktor Ebu Abdullah sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Faslı doktor videoda, "Tüm dünyayı doktor Ebu Safiyye için ortak bir duruş sergilemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ebu Safiyye'yi "bu ümmetin tarihinde benzeri gelmeyecek bir kahraman", "kararlılığın ve azmin sembolü" olarak nitelendiren Ebu Abdullah, "Bu büyük zat (Ebu Safiyye), ailelerini kaybeden doktor ve hemşirelere teselli veren, şefkat ile metaneti birleştiren bir yöneticidir." dedi.

Fas'taki 2. Hasan Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Bölümü Başkanı olan Yusuf Ebu Abdullah, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde ağustos ve eylül aylarında çok sayıda Filistinli çocuğun ameliyatını gerçekleştirmişti. Ebu Abdullah daha önce 2008, 2012 ve 2014 yıllarında da Gazze'yi ziyaret etmişti.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.