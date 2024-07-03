Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti - Son Dakika
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Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti

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2017 ve 2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğluna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü doktor Ender Saraç'ın beraatına karar verildi.

03.07.2024 10:45
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Doktor Ender Saraç'ın 2017 ve 2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğluna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

ENDER SARAÇ: BU SUÇU ASLA İŞLEMEDİM, KOMPLOYA KURBAN GİTTİM

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

AVUKATINDAN PAYLAŞIM

Duruşmanın ardından Instagram hesabından Ender Saraç ile bir fotoğrafını yayınlayan avukat Altın Mimir "Sevgili Ender Saraç'a karşı yapılan komplonun ilk günden buna yana karşısında oldum. Şükürler olsun ki yargılanıp üzerine atılı suçu işlemedi sabit olmakla beraat ederek iftiradan aklandı" dedi.

Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar davasında beraat etti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getirilmişti. İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar davasında beraat etti
Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle: İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı bunun kesinlikle Bir yaptırımı olmalı 10 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: İftiranın cezası ölümdür 4 1 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: iftira ise, edeni idam doğru ise, yapan ölüm 2 1 Yanıtla

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