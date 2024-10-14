Doktor İdil'in İsmi Müzik Atölyesinde Yaşatılacak - Son Dakika
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Doktor İdil'in İsmi Müzik Atölyesinde Yaşatılacak

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Depremde vefat eden Doktor İdil'in adı, Arsuz'da açılan müzik atölyesiyle yaşatılacak.

14.10.2024 09:38
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Doçentliğini göremeden depremde vefat eden Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak

-Funda Çakmak, "Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak müzik atölyesi aslında onun göremediği ama herkesin bilmesini istediğimiz bir atölye ismi oldu"

Depremde vefat eden ikizinin ismini müzik atölyesinde yaşatıyor

HATAY - Hatay'da depremde öldükten 10 gün sonra doçentliği açıklanan Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak'ın isminin verildiği müzik atölyesi, afetzede çocukların müzik eğitimi almasına katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, on binlerce bina yerle bir olmuştu. Depreme Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde yakalanan 42 yaşındaki Doktor Ayşe İdil Çakmak'ta asrın felaketinde enkazda kalarak hayatını kaybetti. Vefatından 10 gün sonra doçentlik sınavını başarıyla geçtiği açıklanan Doktor İdil'in isminin verildiği müzik atölyesi Arsuz ilçesinde bulunan Uluçınar ilk ve ortaokulu içerisine yapıldı. Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak müzik atölyesi, depremzede çocukların asrın felaketini sanatla atlatmasına katkı sağlayacak.

"Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak müzik atölyesi aslında onun göremediği ama herkesin bilmesini istediğimiz bir atölye ismi oldu"

Müzik atölyesinde eşiyle birlikte emek harcayan Doktor İdil'in görümcesi Funda Çakmak, "Projelerimizden bir tanesini de İdil adına yapmaya karar verdik, İdil çocukları çok seven ve çocukların çok yönlü yetişmesi gerektiğine inanan bir kızdı. Ondan dolayı müzik atölyesini açmaya karar verdik. Üç ay boyunca eşim, ben ve müzik öğretmenimiz Mehmet Koçgöz'le birlikte bu atölyeyi tamamlamaya çalıştık ve açılışımızda gerçekleştirdik. İdil benim eşimin ikizi onların doğum günü gecesinde oturduğumuzda on güne kadar doçentliği açıklanacağını söylemişti ve biz dört gözle bunu bekliyorduk. Kendisi göz doktoruydu üniversite hastanesinde ve depremde kaybettiğimizi öğrendik, on gün sonra doçentliği açıklandı. Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak müzik atölyesi aslında onun göremediği ama herkesin bilmesini istediğimiz bir atölye ismi oldu. Çocukların profesyonel müzik eğitimi alabileceği bir atölye yaptık. Olabildiğince tüm aletleri koymaya çalıştık. Müzik öğretmenimiz bizi bu konuda yönlendirdi ve gerçekten profesyonel bir müzik atölyesi oldu. Çocuklar buraya geldiğinde bambaşka bir dünya olsun diye çok emek ettik ve biz de çok heyecanlıyız açıkçası burası için. Çocuklar görünce çok mutlu oldular" dedi.

"Ben İdil'in çok keyifli fotoğraflarını koymak ve onlara İdil'i anlatmak istedim"

Depremde vefat eden doktor İdil'in ismini taşıyacak bir müzik grubunun hayalini kurduklarını belirten Çakmak, "Burayı aslında biz okul içerisine açtık ve Halk Eğitim Merkezinde Müzik Atölyesi için bir kurs açılırsa dışarıdan da belli bir sayıda öğrenci almayı hedefliyoruz. Bu aletlerin ve buranın yapımıyla alakalı her şey bize ait ve ben İdil'in çok keyifli fotoğraflarını koymak ve onlara İdil'i anlatmak istedim. Atölyede bir grup oluşturmak istiyoruz. Bizim hocadan özel bir ricamız oldu. Doçent Doktor Ayşe İdil Çakmak müzik grubu olsun dedik ve inşallah böyle bir müzik grubumuz olursa etkinliklerde adını yaşatan bir grup olursa biz çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doktor İdil'in İsmi Müzik Atölyesinde Yaşatılacak - Son Dakika

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