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Doktora Dolandırıcılık Davasında Beraat

Doktora Dolandırıcılık Davasında Beraat
09.07.2025 14:01
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Küba'dan ilaç getireceğini söyleyip para alan doktor, nitelikli dolandırıcılıktan beraat etti.

İZMİR'de tedavisi sürerken hayatını kaybeden hastası Olgun Demirtaş (32) için Küba'dan ilaç getirileceğini söyleyerek ailesinden para aldığı ancak ilacı getirmediği gibi herhangi bir fiş veya makbuz da vermediği ileri sürülen Dr. E.Y. (60) 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile oto ve emlak alım- satım işiyle uğraşan Olgun Demirtaş, 2021 yılı şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi. Ancak ağrıları geçmeyip sağ bacağını da etkileyince Olgun Demirtaş, 25 Eylül 2022 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavisine başlanan Demirtaş, aynı yıl 2 Kasım'da yaşamını yitirdi. Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceğini belirtip kendilerinden 480 bin TL alan ve bunun karşılığında herhangi bir fiş veya makbuz vermediğini öne sürdüğü Dr. E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında Dr. E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Dr. E.Y., savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanık Dr. E.Y.'nin yargılanmasına İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önceki gün görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya Dr. E.Y. katılmazken, taraf avukatları ile ölen Olgun Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş (72) ile ağabeyi Cantekin Demirtaş (49) salondaki yerini aldı. Duruşmada Demirtaş'ın kız arkadaşı Pelin Dağ (23) tanık olarak dinlendi. Pelin Dağ, "Olgun benim sözlümdür. Hastanede başında refakatçıydım. E.Y. ise doktoruydu. Olgun'un ağabeyi ve babası, doktorun Küba'dan ilaç getirmek için para istediğini söyledi. Yanlarında getirdikleri 500 bin liranın 20 bin lirasını hastaneye tekerlekli sandalye için yatırdılar. Geri kalan 480 bini siyah poşet içerisindeydi. Ben, Rasim Demirtaş ve ağabeyi Cantekin Demirtaş doktorun odasına girdik. Siyah poşet içerisindeki para kendisine verildi. Olgun'un yakınları makbuz istedi. O sıralarda telefonum çaldı dışarı çıktım" dedi.

Yine duruşmada sanık Dr. E.Y.'nin geçen duruşmada da olduğu gibi suçlamaları kabul etmediğini belirten dilekçesi okundu. Olgun Demirtaş'ın yakınları ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış olsa da her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanı ardından kararını açıkladı. Sanığın üzerine atılı kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Duruşmadan sonra açıklamada bulunan Olgun Demirtaş'ın babası Rasim Demirtaş, "Sanık doktorun 6 aydan 10 yıla kadar hapsi isteniyordu. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kabullenmiyoruz. En üst mahkemeye kadar gideceğiz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvuracağız. Adalet arıyoruz. Sanık görevden uzaklaştırılsın, hala görevinin başında" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, İzmir, Küba, Son Dakika

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