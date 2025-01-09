Doktorlardan Kongre'ye İsrail'e Askere Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Doktorlardan Kongre'ye İsrail'e Askere Yardım Çağrısı

ABD'deki doktorlar, Gazze'deki insani kriz için Kongre'den İsrail'e askeri yardımları durdurmasını istiyor.

09.01.2025 14:20
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ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar (DAG) hareketinin üyeleri, meslektaşlarının geçen ay Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından Kongreye İsrail'e askeri yardımları durdurma çağrısı yaptı.

DAG üyesi doktorlar, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin müdürü olan ve 27 Aralık'ta sağlık tesisine yapılan baskın sırasında İsrail güçleri tarafından diğerleriyle birlikte gözaltına alınan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının son bulması için girişimlerde bulunmaya başladı.

Bu kapsamda, heyet, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini ziyaret ederek Gazze'deki insani kriz konusunda Kongrenin acilen harekete geçilmesini istedi.

DAG üyesi Omar Scott Antar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin yok edilmesinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik "sistematik etnik temizlik ve soykırımın sadece bir parçası" olduğunu söyledi.

Antar, Senato ve Temsilciler Meclisinin dikkatini Gazze'de, özellikle de Gazze'nin kuzeyinde yaşanan soykırıma, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi dahil Gazze'deki tüm hastaneleri hedef almasına ve hastanelerin çoğunun yıkılmasına çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Sorumluluk ABD'nin üzerinde"

Antar, sorumluluğun ABD'de olduğunu vurgulayarak, "Şimdi durdurulmalı. ABD, Başkan (Joe) Biden ya da müstakbel Başkan (Donald) Trump'ın bir telefonu, İsrail'e yapılan tüm askeri yardımı durdurma gücüne sahip." dedi.

Trump yönetimiyle birlikte Gazze politikasında bir değişiklik olacağından umutlu olup olmadığı sorulan Antar, "Eğer Trump savaşın kendisini kişisel olarak etkilediğini, siyasi konumunu etkilediğini görürse savaşı durduracaktır. Ancak savaş onun siyasi konumunu etkilemeden devam ederse, daha da kötüleşecektir." ifadelerini kullandı.

Psikiyatrist Desmond Kaplan da Gazze'de olup bitenlerden "derin üzüntü" duyduğunu ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Bir Amerikalı olarak, Amerika'nın haksız bir savaş için silah tedarik etmesinden çok endişeliyim. Gazze'deki savaşın sona ermesi gerekiyor ve çocukların ve yaşlıların öldürülmesini, okulların, hastanelerin ve ibadet yerlerinin yıkılmasını durdurmamız gerekiyor. Filistinlilerle müzakere etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaplan, ayrıca çatışmanın sona erdirilmesi için İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Steve Berman da Gazze'deki krizden, doktorların zorla alıkonulmasından ve masum sivillerin kasten öldürülmesinden "çok endişe duyduğunu" vurgulayarak, "Bu asla olmamalıydı ve eğer yapabiliyorsanız, lütfen durun. Yapabileceğinizi biliyorum. Ama lütfen İsrail hükümetini desteklemeyi bırakın çünkü masum insanları öldürüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorlardan Kongre'ye İsrail'e Askere Yardım Çağrısı - Son Dakika

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