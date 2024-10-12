Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da, polisin uygulamasında "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 9 Ekim'de Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen U.A. durduruldu.
Yapılan incelemede U.A'nın "dolandırıcılık" suçundan 21 aranma kaydı bulunduğu, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü, emniyet ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.???????
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