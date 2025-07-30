Dolandırıcılar Kartal'da Yakalandı

Kartal'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, polis yol denetiminde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde yol uygulamasında durdurdukları bir aracın içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası buldu.

Araçta yolcu olarak bulunan M.B.T. poşetin kendisine ait olduğunu ileri sürdü, polis M.B.T. ile araç sürücüsü U.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan sorgu ve araştırma sonucu, M.B.T'nin kendisini telefonda polis olarak tanıtarak, Orhantepe Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki bir kadının ziynet eşyalarını ve nakit parasını aldığı belirlendi.

Polis ekipleri, poşet içindeki 137 cumhuriyet altını, 2 burma bilezik, 1 beşi bir yerde altın ve zinciri, 1 Reşat altını, 1 yarım altın ve zinciri, 173,1 gram ons ibareli altın, 218 bin 870 lira ve 1700 doları sahibine iade etti.

Şüpheliler M.B.T. ve U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.