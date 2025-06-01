Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
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Dolandırıcılara Dikkat!

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01.06.2025 10:40
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Dolandırıcılara Dikkat!
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Beklenmedik e-postalara dikkat edin; dolandırıcılar teknolojiyle geldi. Bilgilerinizi paylaşmayın.

Dolandırıcılar da artık teknolojiye ayak uydurdu

Beklemediğiniz maillere kanmayın

'Hediye kazandınız', 'paketiniz beklemede' veya benzeri başlıklar sizi kandırmasın

BURSA - Her gün binlerce mailin arasında gelen beklenmedik 'sürprizler' canınızı sıkabilir. Dolandırıcıların da her geçen gün teknolojiye ayak uydurması, insanları gelen maillere tedirgin yaklaşmasına sebep oluyor.

Gün içerisinde, iş veya reklam mesajlarının arasında gelen 'paketiniz teslimata hazır', 'Sepetinizdeki ürün tükeniyor', 'Tebrikler hediye kazandınız' ve benzeri başlıklarla kurumsal firmalardanmış gibi gelen mailler insanları kandırmaya yetiyor. Ancak bu maillerin bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu unutmamak gerekiyor.

Genellikle istenmeyen e-posta (spam) klasörüne düşse de insanların dikkatini çekebilen mailler için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Bunun gibi bir çok mağdur bulunmaktadır. Bir kez daha buradan gereken uyarıyı yapmalıyız. Teknolojinin gelişmesinin sağladığı faydalarının yanı sıra, de işin karanlık olan dezavantajları da var. Özellikle son yıllarda teknoloji kullanılarak atılan mailler gelmektedir. Binlerce kişiye ulaşan bu mesajlara insanların kanmaması gerekiyor. Hiç bir resmi kurum veya banka sms veya maille kimseden banka şifresini veya hassas kimlik bilgilerinizi istemez. herkesin buna çok dikkat etmesini istiyorum. Gönderilen maillerin başlığı büyük kurumsal veya resmi firmalardan gelmiş sanabilirsiniz. Ancak mail adresine baktığınızda aslında o kurumdan gelmediği anlaşılacaktır" dedi.

Ticaret Bakanlığı da sık sık yaptığı paylaşımlarla, hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit ettiğini duyurdu. Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak "Gümrükte gönderiniz var.", " Gönderiniz gümrükte takıldı.", "Gönderinizin içeriğinde yasadışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.", "Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir." gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Ticaret Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Finans, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

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