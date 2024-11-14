Nevşehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak broşür dağıttı.
Ekipler, il merkezinde ziyaret ettikleri esnafa ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarıları içeren broşür dağıttı.
Ekipler, dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili de vatandaşları bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılara Karşı Broşür Dağıtımı - Son Dakika
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