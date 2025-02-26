Dolandırıcılara Operasyon

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, kendilerini "hoca" olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, yaşadığı ailevi problemlerin çözümü için kendilerini "hoca" olarak tanıtan kişilerce dolandırdığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler E.K. ve Ö.U'nun bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, 15 bin 500 lira, farklı bankalara ait 16 banka kartı, 3 cep telefonu, biber gazı ve sahte bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.