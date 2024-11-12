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Dolandırıcılığa Dikkat!

DMM, kredi kartı iadeleri ile ilgili paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını duyurdu.

12.11.2024 19:17
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), "4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." yönündeki paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu bildirildi.

DMM'nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak "4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27 bin 900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Güvenlik, Güncel, Finans, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

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