Dolandırıcılık Girişimi Engellendi - Son Dakika
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Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Polis, dolandırıcılara 1 milyon lira yatırmak isteyen vatandaşı kurtardı.

10.10.2024 22:17
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Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlıların hesabına yaklaşık 1 milyon lira yatırmak isteyen vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İl merkezinde bir kişinin telefonla dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri, bankalar, kuyumcular ve ATM'leri inceledi.

Bir banka şubesinde M.E'nin durumundan şüphelenen ekipler, yapılan işlemleri takip etti.

Ekipler, M.E'nin banka hesabındaki 320 bin lira ve 2 bin 300 dolar ile 600 bin lira kredi kullanarak dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere olduğu sırada olaya müdahale etti.

Yaklaşık 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtulan M.E, arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttığını belirterek, emniyet ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Polis ekipleri de M.E'yi dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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