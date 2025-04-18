Dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı

Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hukuksuz olarak verileri ele geçirilen kişilere ait taşınmazların sahte vekaletnameyle piyasa değerinin altında satıldığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 34 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital veriler ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı, 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışının yapıldığının tespit edildiği belirtildi.