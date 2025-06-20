Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Gözaltı

20.06.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 102 şüpheliye yönelik operasyonda 67 kişi gözaltına alındı, 7 milyar lira dolandırıldı.

Ayşe GÜREL/ İstanbul merkezli 13 ilde Forex yatırım dolandırıcılığı, web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı kumardan elde edilen toplam 7 milyar lirayı paravan şirketler kurup Kapalıçarşı'daki dövizciler üzerinden yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebesini yapan ve suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar Türk lirasını kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkartılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 13 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.

22 ARAÇ, 17 MOTOSİKLET VE 9 TAŞINMAZA EL KONULDU

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulurken, ayrıca 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Forex, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:12:45. #7.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.