Don Giovanni AKM'de Sahnelenecek

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Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestesiyle ilk kez 1787'de seyirciyle buluşan "Don Giovanni" operası, yarın, 7 ve 11 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören opera temsillerinde dönüşümlü olarak "Don Giovanni" rolünde Caner Akgün ve Zafer Erdaş, "Leporello" rolünde Işık Belen ve Burak Bilgili, "Donna Anna" rolünde Gülbin Günay ve Özgecan Gençer, "Donna Elvira" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, ve Hande Soner Ürben, "Don Ottavio" rolünde Bülent Külekçi ve Berk Dalkılıç, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş ve Aslı Ayan, "Masetto" rolünde Alp Köksal ve Burak Kul, "II Commendatore" rolünde ise Umut Tingür rol alacak.

Opera literatürünün başyapıtları arasında yer alan eser, Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendiriliyor.

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ ve ışık tasarımına Kemal Yiğitcan imza attı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz'a ait.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"İspanyol bir asilzade olan çapkın, kural tanımaz, efsanevi karakter Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar."