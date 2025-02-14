Dondurucu Kar Yağışı 988 Yolu Kapattı

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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 988 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 74 mahalle ile 161 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve Başkale ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Hakkari

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile çatılarda kar temizliği yaptı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 284 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezi ve ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlardan Barış Sürek, "Dün hava güneşliydi, kar yağışı bizim için sürpriz oldu. Diyarbakır'a gidecektim. Yağıştan dolayı gidip gitmeyeceğimiz belli değil." dedi.

Muş

Muş'ta dün gece etkisini artıran kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı, kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Bazı araçların karla kaplandığı kentte, esnaf da iş yerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün gece kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle 250 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, yolların açılması için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Malazgirt Karayolları 116. Bölge Şefliği ekipleri de dün geceden itibaren ana arterlerde yol açma çalışması yaptı.

Yetkililer, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda karla temizleme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 219 köy yolunun kapandığını belirtti.

Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ahlat ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Semih Bahadur, dün geceden bu yana kar yağışının etkili olduğunu belirterek, kar sonrası güzel görüntülerin oluştuğunu kaydetti.