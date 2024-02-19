Döner Ustası AKP Adayıyla Diyalogu Anlattı

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA
Alibeyköy'de AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelen döner ustası Hasan Toksoy, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yaşanan olayın ardından tebrik mesajları aldığını anlatan Toksoy, "Ekonomik olarak zaten batırdılar, zaten bitiğiz. Ben 5-10 sene önce maaşımla yaptığım işin bugün onda birini yapamıyorum. Maaşımla yaptığım alışverişin ya da yaşantının onda birini yapamıyorum. Onları dile getirdim. Türkiye'yi daha ileriye götürdüğünü söyledi ben de ileriye değil geriye götürdüklerini söyledim" diye konuştu.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimz günlerde Alibeyköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirmiş, esnaflardan destek isteyen Kurum ile bir döner ustası arasında ekonomi üzerine yaşanan diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.
"EKONOMİK OLARAK ZATEN BATIRDILAR, ZATEN BİTİĞİZ"
ANKA Haber Ajansı, Kurum ile diyalog yaşayan o dönerci ile konuştu. 33 senedir döner işiyle uğraştığını söyleyen Hasan Toksoy, Kurum ile yaşadığı diyalogu şöyle anlattı:
"Murat Kurum, Türkiye'yi nereden nereye getirdikleriyle ilgili bir şeyler söyledi. Bende bir yerden bir yere getiremediklerini, Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasi olarak uçuruma sürüklediklerini, yani bugün bir vatandaş sokakta eğer ki AK Parti'yi eleştirirse hain olarak ya da cumhurbaşkanına hakaretten direkt cezaevine giriyor veya muhalefet yaparsa terörist olarak cezaevine giriyor. Ekonomik olarak zaten batırdılar, zaten bitiğiz. Ben 5-10 sene önce maaşımla yaptığım işi bugün onda birini yapamıyorum. Maaşımla yaptığım alışverişin ya da yaşantının onda birini yapamıyorum. Onları dile getirdim. Türkiye'yi daha ileriye götürdüğünü söyledi ben de ileriye değil geriye götürdüklerini söyledim. Mesela tramvaya biniyorum bugün tramvayın içindeki 100 insanın 10'u Türk değil. Dün Fatih tarafına gittim. Tramvaya bindim Yusufpaşa'dan bakıyorum sağıma, soluma tramvayın içindeki 100 insandan 10'u, 12'si anca Türk'tür. Direkt yabancı işgaline uğramış durumdayız şu an. Ülkeyi getirdikleri durum bu. Biz Türkiye'yi ileriye götürdük iddasında bulunuyorlar ama maalesef öyle değil."
"YURT DIŞINDAN TEBRİK EDENLER BİLE OLDU"
Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine tebrik mesajları aldığını anlatan Toksoy, "Yüzde 90 tebrik mesajları aldım. Yurt dışından beni arayanlar, tebrik edenler, hatta buraya gelip tebrik edenler oluyor. Ben çok bir şey yapmadım. Sadece eleştirdim. Demek ki halk bu kadar dolmuş ki, bu kadar içten bir patlama yaşıyor ki ama bunu korkudan veya çekinmeden veya başka bir şekilde dile getiremiyor. Dile getiremeyeyince ve bunu birileri dile getirince haliyle bu sefer de onu tebrik etme yoluna gidiyorlar" diye konuştu.
"HENÜZ BİR ŞEY YAŞAMADIM"
Olaydan sonra 'acaba başıma bir şey gelir mi?' diye çekinceler de yaşadığını belirten Toksoy, "Ama henüz bir şey yaşamadım. Bir çekingenliğim var. Çünkü daha önceki bu tür olaylarda konuşan veya bu tür olayları yaşayan kişilerin başına bazı şeylerin geldiğini biliyoruz. Tabi bunu televizyonlar yayınlamıyor. Sadece bunu sosyal medyadan görüyoruz. İyi ki sosyal medya var. Yapacak bir şey yok yani. Gelen baş üstüne." dedi.
Son Dakika › Güncel › Döner Ustası AKP Adayıyla Diyalogu Anlattı - Son Dakika
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