Dört İl'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara

Güncel

(DİYARBAKIR) - Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hakkari, Muş, Bitlis ve Bingöl'de eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği valilikler tarafından duyuruldu.

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari, Muş, Bitlis ve Bingöl valilikleri yaptıkları duyuruda 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bitlis

Bitlis Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle İl genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe Günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Hakkari

Hakkari Valiliği'den yapılan açıklamada, eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesinin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadınların da idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "İlimizde devam eden ve Perşembe 12: 00 15: 00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20 Şubat 2025 Perşembegünü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreşcve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırmacmerkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel İlkokul, ortaokul vecortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, merkezlerinde, öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği'nden, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla alınan karara ilişkin şu açıklamayı yapıldı:

" Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Merkez Suduğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancaklı Beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır."

Muş

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim öğretime 1 (gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.