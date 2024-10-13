Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzuculu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak'ın (37) çıkarılması için çalışma başlattı.
Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Balkondan Düşen İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?