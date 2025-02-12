Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan 120 araç incelendi.
Ekipler, 320 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrollerini yaptı.
Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Güven Uygulaması - Son Dakika
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