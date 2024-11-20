Döviz Hırsızı Sakarya'da Tutuklandı

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Bursa'da girdiği evden çaldığı dövizle satın aldığı otomobil ile Sakarya'ya kaçan şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir evden 41 bin dolar çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 23 suç kaydı bulunan Oğuzhan K. (28) olduğunu belirledi.

Polis, cep telefonuna gönderilen adresi sokak sokak arayıp navigasyon uygulamasından bulan zanlının, hırsızlık sonrası satın aldığı araçla il dışına çıktığını gittiğini tespit etti.

Ekipler, Oğuzhan K'yi Sakarya'da saklandığı adreste gözaltına alıp Bursa'ya getirdi.

İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Oğuzhan K, tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Oğuzhan K'nin sokakta telefonuna bakarak adresi aradığı, ardından eve girip çıktığı görülüyor.