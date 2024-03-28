Down Sendromlu Bilal, Mahallenin Gönüllü Muhtarı Oldu

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O şimdiden mahallenin gönüllü muhtarı

Down Sendromlu Bilal muhtarlığa soyundu

MALATYA - Tüm Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, Malatya'da Down Sendromlu Bilal Büyük mahallesinde muhtarlığa aday olarak sahaya çıktı. Resmi olarak aday olamayan Bilal, şimdiden mahallelinin gönüllü muhtarı oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde yaşayan Down Sendromlu Bilal Büyük, seçim sürecinde siyasi parti ve muhtar adaylarının afişlerini görünce heves etti 'Bende aday olmak istiyorum' deyince ailesi bu isteğini yerine getirdi. Hazırlanan afiş mahalle girişine asılarak seçim çalışmalarına başlayan Bilal Büyük, kapıda gelen giden vatandaşları selamlıyor arası da esnafı ziyaret ediyor.

Resmi olarak adaylığı bulunmayan Bilal Büyük'e mahalle halkı da sahip çıkıyor ve bu hayaline tam destek veriyor. Esnaflar 'Oylarımız Bilal'e' diyerek tam destek verirken Bilal'de en büyük projesinin iş ve ekmek vermek olacağını söylüyor. Konuşmakta güçlük yaşayan Bilal'in bu hayali bir gün gerçekleşir mi bilinmez ama Pazar günü yapılacak seçimler öncesi o şimdiden Tandoğan Mahallesi'nin gönüllü muhtarı oldu bile.