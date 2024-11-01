Down Sendromlu Gençlerin Umut Dolu Hikayesi: Mutlu Kafe

Güncel

Bu kafede hem çalışanlar hem de müşteriler mutlu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Masal Parkı'nda açılan Mutlu Kafe, Down sendromlu gençler için umut dolu bir rehabilitasyon ve eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor.

Kafenin personelinin yüzde 50'sini Down sendromlu gençler oluşturuyor ve burada çalışan 20 özel birey, günlük hayatın içindeki görevlerini yerine getirerek hem sosyal hem de mesleki becerilerini geliştiriyor. Garsonluk, komilik, servis hazırlığı ve sofra düzeni gibi işlerde uygulamalı eğitim alan gençler, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlayarak ekonomik bağımsızlık yolunda adımlar atıyor. Mutlu Kafe, sadece bir işletme değil, özel ihtiyaçlı bireylerin topluma eşit haklarla katılmalarını sağlamak amacıyla da bir rehabilitasyon merkezi işlevi görüyor. Gaziantep halkı ve kafeye gelen ziyaretçiler ise Down sendromlu gençlerin güler yüzlü, samimi hizmetlerinden memnuniyetle faydalanıyor.

Kafenin sadece bir gün değil, yılın her günü farkındalık oluşturma çabasıyla özel bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunması da dikkat çekiyor. Günlük yaklaşık 8 saat eğitim ve çalışma süreciyle topluma karışan Down sendromlu gençler, büyük ilgi görüyor.

"Gençlere baktıkça mutlu oluyorum"

Kafeye gelen müşteri Şenay Erdine, "Ben buraya ilk defa geliyorum. Geldiğimden beri içim enerji doldu. Gençlere baktıkça mutlu oluyorum. Keşke buraya daha önce gelseydim. Çevremdeki herkese burayı önereceğim. Ben burayı çok duydum. Merak ediyordum. Yaklaşık 1 saattir onların çalışmalarını izliyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle özel insanların topluma kazandırılması çok güzel bir hareket. Ben böyle yerlerin daha da fazlalaşmasını isterim. Bundan sonra haftada en az bir gün bile olsa buraya mutlaka geleceğim" dedi.

Down sendromlu gençler ise kafede çalışmaktan keyif aldıklarını ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler.