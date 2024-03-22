Down Sendromlu Öğrenciler Kaymakamı Ziyaret Etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti.
Vezirköprü Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Mehmet Yaman, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okul öğrencileriyle Kaymakam Özgür Kaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kaya, Mehmet Uyanık isimli öğrenciye, "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sordu.
Uyanık'ın "Polis olacağım" cevabı üzerine Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Down sendromlu çocuklarının isteğini paylaştı.
Down sendromlu çocuklar, daha sonra Köprülü Mehmet Paşa Polis Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Uyanık ve arkadaşları, polis aracına bindirilerek şehirde gezdirildi, telsizle anons geçti, siren çaldı.
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