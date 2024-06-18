Down Sendromlu Sporcu Ecrin Ercan Masa Tenisiyle Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Sporcu Ecrin Ercan Masa Tenisiyle Sosyalleşiyor

Tekirdağ'da yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu sporcu Ecrin Ercan, masa tenisi kursuna kaydolmasıyla sosyal hayata uyum sağlamaya başladı. 4 yıldır masa tenisi oynayan Ecrin, çeşitli turnuvalarda dereceler elde etti ve geçen yıl Milli Takım'a seçildi. Ecrin'in annesi, kızının spora başlamasıyla okuldaki başarısının arttığını ve spor sayesinde sosyalleştiğini belirtti. Ecrin'in okul müdürü ve antrenörü de onun başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

18.06.2024 11:29
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Tekirdağ'da yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu sporcu Ecrin Ercan, masa tenisiyle sosyalleşiyor.

Anne Arzu Ercan, kızı Ecrin'i, sosyal hayata uyum sağlaması ve öz güveninin artması amacıyla öğretmenlerinin tavsiyesiyle masa tenisi kursuna kaydettirdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan kurslara katılan Ecrin, antrenörlerinin eşliğinde 4 yılda katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen masa tenisi Milli Takım seçmelerine katılan Ecrin, üçüncü olarak Milli Takım'a seçilmenin heyecanını yaşadı.

Anne Arzu Ercan, AA muhabirine kızının spora başlamasıyla okuldaki başarısının arttığını söyledi.

Ailelere çocuklarını desteklemeleri tavsiyesinde bulunan Ercan, kızının spor sayesinde sosyalleştiğini aktardı.

Ercan, kızının 10 yaşında masa tenisiyle tanıştığını belirterek, "4 yıldan beri masa tenisi oynuyoruz. İlk masa tenisiyle tanışmamız öğretmeni sayesinde oldu."dedi.

Pandemi döneminde masa tenisine ara verdiklerini anlatan Ercan, kızının bu süreçte masa tenisinden kopamadığını ve evde yaptığı antrenmanlarla turnuvalara hazırlandığını ifade etti.

Her turnuvada farklı bir heyecan yaşadıklarını vurgulayan Ercan, "Milli takıma girme mücadelesinde biz çok heyecanlandık. Oynadığı kişiler Milli Takım'a girmek için en büyüğü 50 diğer rakibi 27 yaşındaydı. Kendinden çok büyük kişileri yenerek, Milli Takım'a girdi. Çok başarılı ve yetenekliler. Çocukların yeteneklerini keşfetmek ve o fırsatı vermek lazım."diye konuştu.

Çorlu Abdülhamithan Ortaokul Müdürü Oktay Kaplan da özel öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Sporun öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu anlatan Kaplan, "Masa tenisi onların eğitimine, kişisel gelişimlerine olumlu yansıdı. Bu süreci güzel değerlendirerek, Milli Takım'a kadar seçildiler. Bizler hep onların yanındayız. Bu gelişimi büyük bir gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Soner Polat ise Ecrin'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ve daha iyi sonuçlar alması için çok çalıştıklarını aktardı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Sporcu Ecrin Ercan Masa Tenisiyle Sosyalleşiyor - Son Dakika

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