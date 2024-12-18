DP, Ekonomik Krizi Meclis'e Taşıdı

Güncel

(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Haydar Altıntaş, ekonomik krizin çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkisini Meclis gündemine taşıdı. Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, "Asgari ücret ve memur maaş zamları belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırı verileri dikkate alınmakta mıdır? Alınmıyorsa gerekçesi nedir" sorularını yöneltti.

DP'li Altıntaş, Bakan Şimşek'in yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, "Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre, açlık sınırı 30 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı ise 80 bin liraya dayanmıştır. Bu veriler, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinin temel gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle enflasyonist ortamda artan hayat pahalılığı, asgari ücretliler, memurlar ve emekliler için yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır" ifadesini kullandı. Altıntaş, şu soruları yöneltti:

"Satın alma gücünü yükseltecek ek tedbirler alacak mısınız?"

"Asgari ücret ve memur maaş zamları belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırı verileri dikkate alınmakta mıdır? Alınmıyorsa gerekçesi nedir?

Açlık sınırının 30 bin TL'yi, yoksulluk sınırının 80 bin TL'yi aştığı bu ekonomik koşullarda, enflasyon oranlarının üzerinde maaş artışı sağlanması için Bakanlığınızca bir çalışma yürütülmekte midir?

Asgari ücretin, memur ve emekli maaşlarının satın alma gücünü yükseltecek ek tedbirler alacak mısınız? Bu kapsamda ek zam veya refah payı verilmesi gündeminizde midir?

Ekonomik kriz koşulları nedeniyle asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin borçlanma oranlarında ciddi bir artış yaşandığı bilinmektedir. Bu kesimlerin ekonomik sıkıntılarını azaltmak amacıyla düşük faizli kredi veya destek paketleri açıklamayı düşünüyor musunuz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin halkın günlük yaşamında hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığı yönündeki eleştiriler karşısında, maaş düzenlemelerinde bağımsız kurumların açıkladığı enflasyon verilerini dikkate almayı planlıyor musunuz?"